Байден подтвердил достижение договоренности по избежанию дефолта в США Байден подтвердил достижение соглашения с Конгрессом США по избежанию суверенного дефолта

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Президент США Джо Байден подтвердил, что он и спикер палаты представителей Кевин Маккарти достигли соглашения, которое предотвратит возможность суверенного дефолта, сообщили в пресс-службе Белого дома. В заявлении Байдена говорится, что это соглашение — положительный шаг для американского народа, так как оно избавит от потенциально катастрофического дефолта.

Ранее этим вечером спикер палаты представителей Кевин Маккарти и я достигли бюджетного соглашения в принципе <...>. Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест, — заявил Байден.

Президент отметил, что в воскресенье законодательный текст будет окончательно отработан и направлен на утверждение в палату представителей и сенат. Байден призвал обе палаты немедленно принять соглашение.

Байден, как и Маккарти ранее, не раскрыл подробности сделки, указав лишь, что она предполагает сокращение расходов, но при этом защищает критически важные программы для рабочих людей и обеспечивает экономический рост для всех.