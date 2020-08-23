Байден ответил на претензии Трампа к своему возрасту

https://static.news.ru/photo/4042326c-e55d-11ea-aa78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Democratic National Convention V/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, заявил, что преклонный возраст не помешает завоевать главный руководящий пост страны.

Ранее американский лидер Дональд Трамп усомнился в том, что Байден сможет править. По его словам, ему помешает возраст.

Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, это обоснованный вопрос, но я могу лишь сказать американцам: вы увидите, — подчеркнул политик в интервью телеканалу ABC.

Он добавил, что готов пойти и на второй срок, если победит в ноябре.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru ранее, журналисты из США и Канады обнаружили, что Джо Байден позаимствовал «свою» речь у канадских политиков. Сообщается, что Джо Байден произнёс: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. И свет сильнее тьмы». Похожие фразы произнесли ранее два канадских политика.