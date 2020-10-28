Американский сенатор призвал наложить санкции на «хакеров из ГРУ»

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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден и экс-президент Барак Обама впервые с начала предвыборной кампании проведут совместную встречу с избирателями. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя штаба Байдена.

По данным источника, встреча с избирателями, на которую прибудут Байден и Обама, состоится 31 октября в штате Мичиган. Планируется, что они затронут темы объединения американского общества и поиска решений для...