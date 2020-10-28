Американский сенатор призвал наложить санкции на «хакеров из ГРУ»

Ввести санкции в отношении российских граждан, которых США обвинили в серии кибератак по всему миру, якобы совершённых в интересах российской разведки, предложил старший демократ комитета по иностранным делам сената Боб Менендес.
Соответствующее обращение направлено на имя министра финансов США Стивена Мнучина. По мнению сенатора, Минфин должен направить России «сигнал о нулевой терпимости» для предотвращения будущих атак,
Я обращаюсь к вам с настоятельным призывом ввести санкции в соответствии со статьёй 224 закона «О противодействии американским противникам посредством санкций» (CAATSA) в отношении российских граждан, недавно обвинённых Министерством юстиции в киберпреступлениях... Угроза пагубной российской киберактивности реальна, и Министерство финансов должно направить российскому правительству сигнал о нулевой терпимости, чтобы предотвратить будущие атаки, — говорится в документе.
Министерство юстиции США предъявило обвинения в хакерстве в интересах России шестерым россиянам 19 октября. По данным ведомства, они являются сотрудниками ГУ Генштаба Минобороны РФ и пытались поддержать усилия российских властей по дестабилизации Грузии и Украины. Также они организовывали кибератаки во время Олимпийских игр в Южной Корее и французских выборов и пытались помешать привлечению РФ к ответственности за использование нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок». Минюст США назвал фигурантами этого дела Юрия Андриенко, Сергея Детистова, Павла Фролова, Анатолия Ковалёва, Артёма Очиченко и Петра Плискина.
Как писал NEWS.ru ранее, стремление западных стран обвинить российские спецслужбы «во всём и вся» является признаком нездоровой русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.