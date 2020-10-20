Песков назвал «рецидивами оголтелой русофобии» слова в адрес спецслужб РФ

https://static.news.ru/photo/7d6eff90-12cf-11eb-bdf4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стремление западных стран обвинить российские спецслужбы «во всём и вся» является признаком нездоровой русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это уже напоминает постоянно встречающиеся рецидивы такой оголтелой русофобии, которые, конечно же, не имеют ничего общего с реальностью, — подчеркнул он.

По его словам, в Кремле ознакомлены с информацией насчёт обвинений со стороны Великобритании и США в отношении шести россиян в связи с хакерскими атаками на сайты Олимпийских игр и предвыборный штаб Дональда Трампа. Песков отметил, что российская сторона с сожалением наблюдает тенденцию, когда её обвиняют «уже во всём и вся».

Российская Федерация и российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиады, — сообщил он.

Как писал NEWS.ru, генсек правительства Японии Кацунобо Като сообщил, что власти страны работают над предотвращением возможных кибератак в отношении структур и организаций Олимпиады в Токио. По его словам, Япония проявляет большой интерес и занимается сбором сведений и анализом всего, что относится к киберпространству.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в «пренебрежении международной стабильностью» в киберпространстве. Так дипломат отреагировал на обвинения американского Минюста и ФБР, выдвинутые против шести предполагаемых российских хакеров.

В Лондоне заявили, что спецслужбы России с помощью кибератак планировали срыв Олимпиады в Токио до её переноса на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. По словам главы ведомства Доминика Рааба, действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны.