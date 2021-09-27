Американский рэпер Ар Келли признан виновным в торговле людьми

В США обвинительный приговор по делу о шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации вынесло исполнителю Ар Келли (R. Kelly) жюри присяжных. Об этом сообщается в Twitter-аакаунте прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.

Обсуждение вердикта началось в минувшую пятницу, 24 сентября, и уже в понедельник, 27 сентября, присяжные пришли к единогласному решению по всем статьям обвинения. Исполнителя обвиняли в вымогательстве, нарушении законов о запрете торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребёнка.

По словам адвоката Ар Келли, его клиент намерен обжаловать данное решение. По совокупности обвинений рэпер рискует оказаться в тюрьме на несколько десятков лет.

Оглашение приговора намечено на 4 мая 2022 года.

Ар Келли был арестован в июле 2019 года. Иск против исполнителя, поданный федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, насчитывает 13 пунктов и включает детскую порнографию, соблазнение несовершеннолетних и уклонение от правосудия. Также в отдельном иске рэпера обвиняют в рэкете и перевозке женщин и несовершеннолетних. По утверждению стороны обвинения, Ар Келли руководил группировкой охранников, водителей и менеджеров, причастных к вовлечению женщин и несовершеннолетних в проституцию.

Ранее против Ар Келли выдвигалось более 20 обвинений в сексуальном насилии, однако он неизменно отрицал свою вину.

В 2008 году рэпер был оправдан судом в Иллинойсе по делу о детской порнографии.

Ранее стало известно, что автомобиль марки BMW, в котором был убит американский хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур, выставили на продажу почти за $2 млн. Чёрный BMW 750IL серии 1996 года, в котором находился рэпер во время нападения, можно приобрести в автосалоне Celebrity Cars в Лас-Вегасе. Машину восстановили — удалили все повреждения, включая пулевые отверстия в кузове.