Журналисты WSJ рассказали об огромных долгах Илона Маска

https://static.news.ru/photo/345734da-92eb-11ea-9ad2-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск владеет активами на $39 млрд, согласно данным из открытых источников. Однако на деле у него довольно мало личных сбережений.

Журналисты The Wall Street Journal подробно изучили финансовое положение Маска. В материале WSJ утверждается, что предприниматель удовлетворяет свои жизненные нужды за счёт кредитов, иногда используя акции Tesla в качестве залога. Маск якобы должен банкам более $500 млн и собирается продать недвижимость, чтобы рассчитаться с долгами.

WSJ напоминает о судебном процессе против бизнесмена, в которых от него требовали денежной компенсации. Адвокат Маска заявил, что его клиент «несостоятелен в финансовом отношении».

Илону Маску часто приходится занимать деньги на жизнь или для инвестиций. Теоретически он мог бы продавать акции Tesla, но тогда он утратит контроль над компанией. Бизнесмен в качестве альтернативы использует акции для залога по личным кредитам. Американские журналисты уверяют, что эти действия могут нанести ущерб капитализации Tesla. Так, если стоимость акций упадёт ниже определённой планки, банки могут потребовать компенсации или досрочного погашения долгов. Это может повлечь за собой дальнейший обвал стоимости ценных бумаг.

Как писал NEWS.ru, Илон Маск пригрозил увезти производственные мощности Tesla из Калифорнии из-за конфликта с властями калифорнийского округа Аламида.