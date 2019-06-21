Группа конгрессменов от Демократической партии США, известная как «Коалиция синей собаки», выступила за введение новых санкций в отношении России. Основанием для этого они называют вмешательство в президентские выборы в 2016 году.
По словам авторов инициативы, спецпрокурор Роберт Мюллер в своём выступлении в конце мая ясно дал понять, что российское вмешательство всё же имело место. Кроме того, по словам экс-главы Пентагона Джима Маттиса, со стороны Москвы были попытки повлиять на промежуточные выборы в 2018 году.
Конгрессмены считают, что усиление санкций предотвратит подобные попытки в дальнейшем. Они предлагают ввести ограничения против российского киберсектора, суверенного долга, банков, которые, по их словам, поддерживают подрыв демократии в других странах. Законодатели также считают, что под новые санкции должны попасть лица, прямо или косвенно действующие от имени российского лидера Владимира Путина и способствующие незаконной или коррупционной деятельности, говорится в
Ранее News.ru писал, что Вашингтон ввёл санкции против трёх российских компаний, обвинив их нарушении закона США о нераспространении оружия массового уничтожения по отношению к Ирану, КНДР и Сирии. В Госдуме заявили, что это никак не отразится на их работе.