https://static.news.ru/photo/7b4c6d82-9432-11e9-b69f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Emilee Mcgovern/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа конгрессменов от Демократической партии США, известная как «Коалиция синей собаки», выступила за введение новых санкций в отношении России. Основанием для этого они называют вмешательство в президентские выборы в 2016 году.

По словам авторов инициативы, спецпрокурор Роберт Мюллер в своём выступлении в конце мая ясно дал понять, что российское вмешательство всё же имело место. Кроме того, по словам экс-главы Пентагона Джима Маттиса, со стороны Москвы были попытки повлиять на промежуточные выборы в 2018 году.

Конгрессмены считают, что усиление санкций предотвратит подобные попытки в дальнейшем. Они предлагают ввести ограничения против российского киберсектора, суверенного долга, банков, которые, по их словам, поддерживают подрыв демократии в других странах. Законодатели также считают, что под новые санкции должны попасть лица, прямо или косвенно действующие от имени российского лидера Владимира Путина и способствующие незаконной или коррупционной деятельности, говорится в пресс-релизе коалиции.

Ранее News.ru писал, что Вашингтон ввёл санкции против трёх российских компаний, обвинив их нарушении закона США о нераспространении оружия массового уничтожения по отношению к Ирану, КНДР и Сирии. В Госдуме заявили, что это никак не отразится на их работе.