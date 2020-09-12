Американские фермеры встревожились массовой гибелью скота из-за комаров

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Фермеры в американском штате Луизиана встревожились из-за массовой гибели домашнего скота в результате увеличения числа комаров после урагана «Лаура».

После разгула стихии рои комаров начали нападать на коров, быков, лошадей и оленей. Животные, чтобы отогнать насекомых, вынуждены постоянно двигаться, что приводит к их истощению и смерти.

Как только вы выходите на улицу, ваши ноги становятся чёрными от большого числа комаров, — рассказал USA Today сотрудник сельскохозяйственного центра Университета штата Луизиана.

По его словам, люди могут обезопасить себя от укусов комаров, а животные — нет. К тому же многие из них находятся в стрессе из-за сильной жары.

На сегодняшний день фермеры потеряли от 300 до 400 голов крупного рогатого скота. В некоторых округах, чтобы снизить число комаров на пастбищах, начали применять специальные средства.

Это не первый подобный случай в США. С массовой гибелью скота из‑за комаров сталкивались в 2002 году после урагана «Лили» и в 2005 году после урагана «Рита». Однако, по словам специалистов, нынешняя ситуация серьёзнее.

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил, что малоснежная зима приведёт к значительному снижению популяции комаров. Это может негативно сказаться на животных, поскольку личинки комаров — основа для более высоких ступеней пищевой пирамиды: рыб и птиц, писал NEWS.ru.