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Малоснежная зима приведёт к значительному снижению популяции комаров, заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов. Это может негативно сказаться на животных, поскольку личинки комаров — основа для более высоких ступеней пищевой пирамиды: рыб и птиц.

Малоснежная зима приведёт к тому, что количество мелководий сократится. Это затронет водные организмы и насекомых, которые выводят свои личинки в воде, в частности комаров, — рассказал «Москве 24» Пукалов.

Эколог подчеркнул, что любые погодные аномалии приводят к разбалансировке экологических систем. Совсем комары не исчезнут, но их число заметно сократится в европейской части России, оставшейся этой зимой без полноценного снежного покрова.

Как писал NEWS.ru, ранее директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии (Финляндия) Киммо Сааринен заявил, что зима без сугробов может вызвать серьёзные нарушения в экологии и привести к снижению урожая. По его словам, из-за отсутствия осадков в зимний период могут исчезнуть комары и другие насекомые, которые размножаются в прудах, образующихся при таянии снега. Из-за этого пищи лишатся многие птицы. Кроме того, бесснежная зима может стать причиной плохого урожая ряда культур, так как снег является источником влаги для почвы и спасает посевы от переохлаждения.