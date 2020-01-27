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Зима без сугробов может вызвать серьёзные нарушения в экологии и привести к снижению урожая, сообщил директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии (Финляндия) Киммо Сааринен.

По его словам, из-за отсутствия осадков в зимний период могут исчезнуть комары и другие насекомые, которые размножаются в прудах, образующихся при таянии снега. Из-за этого пищи лишатся многие птицы.

Кроме того, бесснежная зима может стать причиной плохого урожая ряда культур, так как снег является источником влаги для почвы и спасает посевы от переохлаждения.

При этом эколог отметил, что не стоит бояться резкой смены климата, однако отсутствие снежного покрова несёт вред всем видам, передаёт «Полит-Эксперт».

Как писал NEWS.ru, ранее доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро сообщил о том, что в России, как и в Японии, большая часть зимы пройдёт без снега.