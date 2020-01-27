Зима без сугробов может вызвать серьёзные нарушения в экологии и привести к снижению урожая, сообщил директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии (Финляндия) Киммо Сааринен.
По его словам, из-за отсутствия осадков в зимний период могут исчезнуть комары и другие насекомые, которые размножаются в прудах, образующихся при таянии снега. Из-за этого пищи лишатся многие птицы.
Кроме того, бесснежная зима может стать причиной плохого урожая ряда культур, так как снег является источником влаги для почвы и спасает посевы от переохлаждения.
При этом эколог отметил, что не стоит бояться резкой смены климата, однако отсутствие снежного покрова несёт вред всем видам,
Как писал NEWS.ru, ранее доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро сообщил о том, что в России, как и в Японии, большая часть зимы пройдёт без снега.
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