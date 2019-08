Американские дипломаты поддержали протест Киева и заявили, что поездки российских чиновников в Крым являются неприемлемыми, поскольку нарушают суверенитет Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Twitter.

. @MFA_Ukraine is right: Recent travel by Russian officials to occupied Crimea was an unacceptable violation of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We stand with the people of Ukraine in opposition to Russian aggression. #CrimeaIsUkraine