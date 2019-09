Утром 24 августа 47-летняя Дебра Стивенс развозила газеты по домам. Внезапно её машину подхватило и унесло потоком воды. Транспортное средство застряло среди деревьев, вода продолжала прибывать. Женщина позвонила в экстренную службу, её соединили с диспетчером Донной Рено, сообщается в пресс-релизе полицейского департамента города Форт-Смит.

На записи их разговора слышно, что взволнованная Стивенс сообщила, что её машину снесло с дороги, она не может выбраться наружу.