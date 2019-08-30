https://static.news.ru/photo/937f91cc-cd4e-11e9-98fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce R. Bennett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В штате Арканзас в США женщина утонула при наводнении вскоре после того, как диспетчер службы 911 раскритиковала её действия. Спасатели добирались до заблокированной в машине американки около 1 часа 20 минут.

Утром 24 августа 47-летняя Дебра Стивенс развозила газеты по домам. Внезапно её машину подхватило и унесло потоком воды. Транспортное средство застряло среди деревьев, вода продолжала прибывать. Женщина позвонила в экстренную службу, её соединили с диспетчером Донной Рено, сообщается в пресс-релизе полицейского департамента города Форт-Смит.

На записи их разговора слышно, что взволнованная Стивенс сообщила, что её машину снесло с дороги, она не может выбраться наружу.

Я не могу выбраться и напугана до смерти, мэм. Пожалуйста, помогите мне. Я не хочу умирать, — говорит женщина.

Arkansas woman drowns in floodwaters after 911 dispatcher scolds her: "Well, this will teach you next time don’t drive in the water" https://t.co/J7ghoEQC46 pic.twitter.com/qHrLGDNF9S — The Hill (@thehill) September 2, 2019

Рено в ответ уверяет Стивенс, что она не умрёт, просит её успокоиться и ждать. Диспетчер отмечает, что в следующий раз собеседница будет умнее и не станет заезжать в воду. Стивенс оправдывается, говоря, что не могла увидеть поток до того, как оказалась в нём.

Спасатели прибыли к месту, где женщина оказалась заблокирована, почти спустя полтора часа после её звонка. К тому моменту Стивенс умерла — ей пытались провести сердечно-лёгочную реанимацию, однако это не помогло.

По данным NBC News , Рено больше не работает оператором в службе спасения. Она подала заявление на увольнение до случившегося, а 24 августа — день, когда умерла Стивенс — была её последняя смена.

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