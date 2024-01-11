Американист предрек конфискацию российских активов США Американист Блохин: конфискованные активы России продлят СВО на два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если США начнут взыскивать активы России, это позволит им оказать помощь Киеву и затянуть СВО на Украине еще на два года, высказал мнение NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, Вашингтон, скорее всего, начнет их конфискацию.

За все время спецоперации на Украине США выделили в качестве помощи Киеву более $230 млрд. Если Вашингтон конфискует российские активы объемом в $300 млрд и передаст их Украине, то СВО продлится еще на два года. Скорее всего, Соединенные Штаты пойдут по этому пути. Вряд ли даже Республиканская партия будет возражать против этого, максимум несколько замедлят процесс конфискации, чтобы создать видимость «конфронтации» с нынешним правительством США, — заявил Блохин.

Он выразил уверенность, что такие меры выставят Запад в негативном свете. По мнению аналитика, России нужно отвечать симметрично.

Конфискация российских активов дискредитирует не только США, но и весь Запад, ведь теперь у инвесторов или вкладчиков не будет уверенности в том, что их средства будут неприкосновенны. Постепенно начнется отток денег оттуда. А России нужно отвечать симметрично, например, не позволять ушедшим с ее рынка западным компаниям возвращаться, — добавил политолог.

Ранее администрация президента США Джо Байдена выразила готовность поддержать законопроект о конфискации замороженных активов России на сумму около $300 млрд. Соответствующий документ Совет национальной безопасности в ноябре направил в комитет по международным отношениям сената. Отмечается, что глава Белого дома пошел на такой шаг, после того как республиканцы заблокировали в конгрессе очередной пакет помощи Украине.