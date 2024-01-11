Байден готов конфисковать российские активы Bloomberg: администрация Байдена поддерживает конфискацию российских активов

Фото: Democratic National Convention v/Global Look Press

Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена готова поддержать законопроект о конфискации замороженных активов России на сумму около $300 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Соответствующий документ Совет национальной безопасности США в ноябре направил в комитет по международным отношениям сената. Отмечается, что глава США пошел на такой шаг после того, как республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Украине в конгрессе.

Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины, — приводит агентство выдержки из документа.

При этом Белый дом опасается, что данный шаг испортит репутацию финансовой системы США и спровоцирует отказ от доллара. Поэтому Вашингтон рассчитывает скоординировать эти действия с союзниками по Большой семерке, где заморожено порядка $200 млрд российских активов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о передаче замороженных российских активов Украине является справедливым и законным шагом. Для передачи он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.

При этом член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина привыкла жить за счет России, поэтому Киев просит передать ему замороженные на Западе российские деньги. По его словам, больше половины переданных средств украинские власти «обычно разворовывают».