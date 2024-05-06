Американист оценил вероятность выдвижения Мишель Обамы в президенты Американист Блохин: выдвижение Харрис вместо Байдена возможно, а Обамы — нет

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Камала Харрис

Демократическая партия вряд ли будет выдвигать другого кандидата в президенты США вместо нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Но он все же допустил, что возможным кандидатом может стать вице-президент США Камала Харрис, а не бывшая первая леди Мишель Обама.

Демократы, как правило, не создают конкуренцию для действующего президента. Уход Байдена и выдвижение вместо него Камалы Харрис маловероятны. А выдвижение Мишель Обамы вообще из области политической фантастики. Вряд ли домохозяйка Мишель Обама будет принимать политические решения. Она не занималась политикой раньше, — заявил Блохин.

Эксперт отметил, что сама Мишель Обама ранее отказалась даже от должности вице-президента. По его словам, заявлениями о назначении других кандидатов демократы лишь готовят почву для своего проигрыша.

Демократы уже взяли совершенно другую стратегию. Они понимают, что Трамп победит, поэтому они формируют основу для своего проигрыша. Демократы снова будут говорить про мнимое российское вмешательство в выборы в случае победы республиканского кандидата, — сказал Блохин.

Ранее западные СМИ написали, что среди демократов США ходят слухи, что на съезде в августе 2024 года Байден «сделает грандиозный жест» и снимет свою кандидатуру с президентских выборов. По данным Der Spiegel, вместо себя он предложит выдвинуть бывшую первую леди Мишель Обаму.

Политолог Джон Вароли заявил, что у Мишель Обамы есть шансы победить на выборах президента США, если Джо Байден снимет свою кандидатуру. По мнению эксперта, Обаму поддержали бы все избиратели Демократической партии. До этого экс-президент Дональд Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо, комментируя судебные разбирательства в отношении него. Кроме того, Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в американской истории.