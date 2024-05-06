Политолог оценил шансы Мишель Обамы победить на выборах президента в США Политолог Вароли: у Мишель Обамы есть шансы победить на выборах президента в США

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Мишель Обама

У Мишель Обамы есть шансы победить на выборах президента США, если Джо Байден снимет свою кандидатуру, считает политолог Джон Вароли. В разговоре с Пятым каналом эксперт подчеркнул, что Обаму поддержали бы все избиратели Демократической партии. Кроме того, на сторону политика могли бы встать и женщины.

Она — та, кто победила бы Трампа, потому что за ней бы стояли все избиратели Демократической партии. Кроме того, она понравилась бы всем женщинам, — пояснил Вароли.

За Обаму также могли бы проголосовать афроамериканцы и латиноамериканцы. При этом в случае победы у нее не было бы значительного влияния, уверен политолог. По его словам, во главе Демократической партии находятся Барак Обама, Нэнси Пелоси, Джо Байден и Чак Шумер. Эксперт добавил, что в итоге президента США выбирают «партийные машины», а не большинство. Вароли добавил, что, если Мишель Обама станет президентом, она будет делать то, что ей скажут.

Если она решит баллотироваться в президенты, она победит. И демократы останутся у власти, что бы ни случилось, — заключил политолог.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что нынешняя администрация действующего президента США Джо Байдена сравнима с гестапо. Кроме того, Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в американской истории.