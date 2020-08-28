Американец получил от известного бренда посылку с личинками

https://static.news.ru/photo/1922bb34-eacb-11ea-a7ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

Житель Нью-Йорка Бенджамин Смитхи заказал через интернет-магазин спортивный костюм Nike. Вместе с одеждой ему прислали живых личинок.

Вид ползающей под упаковкой живности шокировал Смитхи. Поскольку пластиковые пакеты не были повреждены, он пришёл к выводу, что личинки оказались в посылке с самого начала, а не попали туда в процессе пересылки. По словам американца, в общей сложности их было около трёх десятков.

Смитхи сфотографировал посылку и чтобы не пугать впечатлительную супругу, вытряхнул всех личинок в окно.

Я должен был сделать это, не вызывая тревоги, иначе в разгар пандемии мне пришлось бы везти жену в больницу, чтобы её привели в чувство, — написал он в Facebook.

Американец написал о произошедшем в Nike, но сначала в ответе, который пришёл только через несколько дней, ему просто предложили вернуть товар. Однако упаковка уже была выброшена, а костюм выстиран. К тому же Смитхи вовсе не собирался идти на почту в период пандемии.

Разрешению ситуации способствовал его пост в соцсети. Компания в итоге связалась с американцем и вернула ему потраченные деньги. Смитхи написал, что остаётся фанатом продукции Nike, несмотря на этот инцидент.

Ранее NEWS.ru писал, что в Екатеринбурге таможенники задержали радиоактивную посылку из Китая. Фон от неё превышал нормальный более чем в 10 раз. Содержимое составляли пять металлических стрежней в виде ручек и две металлические чайные ложки. Посылка была отправлена обратно в КНР.