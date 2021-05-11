Американцы выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани

https://static.news.ru/photo/90897aee-5cd9-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/Global Look Press

Посольство России в США поблагодарило американцев, выражающих соболезнования в связи с трагедией в школе Казани. Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства, размещённом на странице в социальной сети Facebook.

Благодарны неравнодушным гражданам США за пожелания сил и крепости духа пережившим невосполнимую утрату, скорейшего выздоровления раненым, за чью жизнь сейчас сражаются врачи, — говорится в тексте сообщения.

Также российские дипломаты отмечают, что все желающие могут направить свои слова поддержки по адресу электронной почты: [email protected]

Стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек — семеро детей, учительница и женщина, работающая в школе, ещё 21 получил ранения.

12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.