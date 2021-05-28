Американцы назвали российского «убийцу» стелс-истребителей США

https://static.news.ru/photo/d8d5ca0e-bfad-11eb-b892-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Зенитные ракетные комплексы нового поколения С-500, которые армия России скоро получит в своё распоряжение, являются «убийцами» стелс-истребителей Соединённых Штатов. Об этом в американском издании National Interest написал обозреватель Марк Эписскопос.

По его мнению, новый ракетный комплекс является одним из самых убедительных ответов официальной Москвы на современные американские истребители-невидимки вроде F-35 Lightning II или F-22 Raptor. С-500, по имеющимся данным, не только превосходит своего предшественника, система также обладает рядом возможностей, ставящих её в отдельный класс.

Комплекс оснастили модернизированными ракетами серии 77Н6, способными перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты и другие цели, летящие со скоростью более М=5 (число Маха). Также известно, что система способна поражать баллистические ракеты в радиусе 600 километров. Под её удар могут попасть до десяти ракетных боеголовок, движущихся со скоростью более четырёх миль в секунду.

Эписскопос в своей публикации цитирует генерального конструктора концерна-разработчика «Алмаз-Антей» Павла Созинова. Последний называет С-500 «ударом по американскому престижу».

Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит их широко разрекламированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, — сказал Созинов.

Ранее стало известно, что компания «Сухой» по своей инициативе начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя пятого поколения. Источник в авиастроительной отрасли России рассказал об этом журналистам. По его данным, при разработке боевой машины будут применяться стелс-технологии и активно использоваться наработки по Су-57.