Американцев призвали спрятаться от мощнейшего тайфуна New York Post: на остров Гуам надвигается мощнейший за 20 лет тайфун «Мавар»

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

На остров Гуам в США надвигается мощнейший за последние 20 лет тайфун «Мавар», передает New York Post. Проживающих на территории острова призвали спрятаться от стихийного бедствия, поскольку тропический циклон сопоставим с ураганом четвертой степени.

Это событие может стать первым выходом на сушу сильного тайфуна после супертайфуна «Понгсона» 2002 года, — пишет газета.

Местным жителям было приказано эвакуироваться из низменных районов и укрыться в бетонных постройках. На острове проживают более 172 тысяч американцев, включая военнослужащих армии США.

В начале марта агентство AP сообщило, что мощный шторм, пришедший с юга на северо-восток США, унес жизни как минимум пяти человек в нескольких штатах страны. В Техасе, Луизиане, Алабаме, Кентукки и других штатах сильные ветры повредили здания, сломали деревья и оборвали линии электропередачи, а также принесли с собой интенсивные осадки и похолодание.

Ранее в Калифорнии подтвердили смерть 17 человек из-за потопов. К 11 января из-за ливней и штормов без электричества остались 210 тысяч человек в Калифорнии. В Санта-Барбаре под водой оказались более 100 транспортных средств. Сотрудники экстренных служб спасли около 40 человек.