94-летняя американская миллионерша наказала долларом внуков-мошенников

https://static.news.ru/photo/f3270902-c6f9-11ea-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В США 94-летняя обладательница многомиллионного состояния добилась крупного возмещения от внуков, управлявших её капиталами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, финансовый арбитраж постановил , что внуки жительницы Флориды Беверли Шоттенстайн Эван и Ави, а также банк J.P.Morgan, в котором мужчины трудились консультантами, обязаны возместить женщине в общей сложности 19 миллионов долларов. В такую сумму был оценен понесённый миллионершей ущерб и юридические услуги. При этом изначально юристы требовали возмещения ущерба в размере 69 миллионов долларов.

Около 15 лет назад Беверли Шоттенстайн поручила внукам управлять её 80-миллионным состоянием. По словам юристов женщины, Эван и Ами, которым сейчас 39 и 33 года, соответственно, осуществляли рискованные операции от имени бабушки, вкладывали средства в сложные финансовые инструменты, не подходящие 90-летнему инвестору. Кроме того, они проворачивали различные операции, дабы получить для себя максимальные комиссионные.

Также внуков обвиняют в мошеннических тратах с кредитной карты бабушки на 1 миллион долларов, а также в подделке как минимум одного документа с её подписью.

Известно, что деятельностью братьев уже заинтересовались прокуроры Нью-Йорка. При этом сама Беверли. прежде чем обратиться в арбитраж, около года вела дневник, в котором фиксировала их предполагаемые финансовые злоупотребления.

В банке J.P.Morgan, где работали братья, заявили, что не имеют отношения к «семейной мыльной опере». Тем не менее, братьев уволили с работы.

Мнения родственников Шоттенстайн на произошедшее разделились. Сын миллионерши и отец братьев-мошенников призывал мать «не выносить сор из избы» и даже добился от неё подписания бумаги об отсутствии претензий к Эвану и Ави. Однако другие внуки вступились за бабушку, доказывая, что пожилая женщина подписала бумаги под угрозой физического давления.

По словам самой Беверли, она просто решила восстановить справедливость и прекратить злоупотребления внуков.

Эти ребята сделали на мне очень много денег. У них с J.P. Morgan не было права заходить так далеко, — заявила миллионерша.

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