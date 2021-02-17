94-летняя американская миллионерша наказала долларом внуков-мошенников

В США 94-летняя обладательница многомиллионного состояния добилась крупного возмещения от внуков, управлявших её капиталами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, финансовый арбитраж
Около 15 лет назад Беверли Шоттенстайн поручила внукам управлять её 80-миллионным состоянием. По словам юристов женщины, Эван и Ами, которым сейчас 39 и 33 года, соответственно, осуществляли рискованные операции от имени бабушки, вкладывали средства в сложные финансовые инструменты, не подходящие 90-летнему инвестору. Кроме того, они проворачивали различные операции, дабы получить для себя максимальные комиссионные.
Также внуков обвиняют в мошеннических тратах с кредитной карты бабушки на 1 миллион долларов, а также в подделке как минимум одного документа с её подписью.
Известно, что деятельностью братьев уже заинтересовались прокуроры Нью-Йорка. При этом сама Беверли. прежде чем обратиться в арбитраж, около года вела дневник, в котором фиксировала их предполагаемые финансовые злоупотребления.
В банке J.P.Morgan, где работали братья, заявили, что не имеют отношения к «семейной мыльной опере». Тем не менее, братьев уволили с работы.
Мнения родственников Шоттенстайн на произошедшее разделились. Сын миллионерши и отец братьев-мошенников призывал мать «не выносить сор из избы» и даже добился от неё подписания бумаги об отсутствии претензий к Эвану и Ави. Однако другие внуки вступились за бабушку, доказывая, что пожилая женщина подписала бумаги под угрозой физического давления.
По словам самой Беверли, она просто решила восстановить справедливость и прекратить злоупотребления внуков.
Эти ребята сделали на мне очень много денег. У них с J.P. Morgan не было права заходить так далеко, — заявила миллионерша.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 25-летний американец Бранден Конди, который длительное время был бомжом, открыл собственный бизнес в социальной сети Instagram и стал миллионером.