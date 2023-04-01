30 дел против Трампа: в чем конкретно обвиняют экс-президента США Дональду Трампу придется объясниться перед судом присяжных, спектр обвинений широк — от финансового мошенничества до изнасилования

Фото: Ivarsson Jerker/Aftonbladet/Global Look Press

Гаррисберг, Пенсильвания, США: Гаррисберг в последние дни пребывания Дональда Трампа на посту президента

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявят обвинения более чем по 30 эпизодам, «связанным с мошенничеством в деловой сфере», включая как минимум одно уголовное дело. За это проголосовало большое жюри присяжных. В чем конкретно обвиняют Трампа и что он говорит в свое оправдание — в материале NEWS.ru.

Дело о связи и выплате порноактрисе Сторми Дэниелс

Обвинение

Одно из самых громких обвинений касается его предполагаемой связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой экс-лидер США якобы заплатил за молчание $130 тыс.

В самом факте выплаты нет ничего криминального. Однако следствие настаивает, что деньги актрисе передал адвокат Майкл Коэн, который был доверенным лицом Трампа в то время. И впоследствии Трамп компенсировал Коэну эту сумму из средств своей предвыборной кампании. Транш был оформлен как плата за судебные издержки. Прокуратура штата Нью-Йорк считает это действие фальсификацией финансовых документов. А это уже уголовное преступление.

Оправдание

Экс-президент отрицает интимную связь со Сторми. Показания же Трампа насчет выплаты денег разнятся. С одной стороны, он утверждает, что «никогда не платил никаких денег из фонда своей избирательной кампании 2016 года, чтобы купить молчание госпожи Дэниелс». С другой, 3 мая 2018 года Трамп признал, что его «адвокат все же платил деньги актрисе, а потом получил компенсацию». Им пришлось пойти на этот шаг, чтобы «пресечь клевету и вымогательство».

Фото: SMG/Global Look Press

Дело о штурме Капитолия

Обвинение

В конце декабря комитет палаты представителей, расследовавший протесты у Капитолия 6 января 2021-го, рекомендовал предъявить Трампу несколько обвинений. Следствие пришло к выводу, что Трамп, в частности, «не предпринял надлежащих действий, чтобы остановить насилие».

Напомним, после поражения на выборах Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге возле Белого дома, где заявил, что проиграл из-за фальсификаций. После речи политика начался штурм Капитолия.

Оправдание

Трамп отрицает все обвинения, связанные со штурмом Капитолия, и считает их частью «политически-мотивированного преследования». При этом бывший президент не отказывается от своих заявлений о фальсификациях на выборах и о несправедливой победе Байдена. Он утверждает, что не настраивал своих сторонников на штурм Капитолия и не готовил переворот.

Фото: flickr.com Сотни сторонников президента Трампа толпятся у разбитого окна на первом этаже здания Капитолия

Дело о звонке секретарю штата Джорджия

Обвинение

3 января 2021 года газета The Washington Post распространила фрагмент аудиозаписи разговора Трампа с представителями властей Джорджии. Судя по опубликованным данным, американский лидер требовал от секретаря штата республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточное количество отданных в его поддержку на прошедших выборах голосов, чтобы подтвердить его победу в штате.

При этом Трамп фактически запугивал Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на их возможную уголовную ответственность в случае отказа. По данным газеты, Раффенспергер и Джермани в свою очередь настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было.

В феврале 2021 года прокуратура округа Фултон в штате Джорджия возбудила уголовное дело в связи с январским телефонным звонком Трампа. Как отмечала газета The New York Times со ссылкой на бывших прокуроров, призывы Трампа могут противоречить как минимум трем законам штата Джорджия. В частности, экс-президенту могут предъявить обвинения в подстрекательстве к фальсификации выборов, за что предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. Он также может быть обвинен в сговоре и умышленном вмешательстве в деятельность лиц, которые ответственны за выборы.

Оправдание

Трамп называет это дело продолжением «охоты на ведьм» и по-прежнему настаивает, что выборы в Джорджии прошли нечестно. Якобы голоса, отданные американцами в его пользу, перешли Байдену. Прокурора, ведущего расследование, Трамп называет «радикальным левым демократом, который руководит одним из самых преступных и коррумпированных мест».

Дело об «изнасиловании чокнутой женщины» Джин Кэрролл

Обвинение

В 2019 году журналистка и писательница Джин Кэролл написала в своей книге, что Трамп попытался изнасиловать ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке в 1990-е. Кэролл обвиняет бывшего президента в изнасиловании, побоях и клевете.

Оправдание

Экс-президент не признает обвинения писательницы, называя ее «чокнутой женщиной, которая выдумала себе историю». Также он утверждает, что Кэрролл нравятся эротические фантазии «об изнасиловании Трампом». По словам бывшего президента, журналистка не в его вкусе и он не стал бы вступать с ней в половую связь.

Дело о мошенничестве в Нью-Йорке

Обвинение

Окружная прокуратура Манхэттена проводит уголовное расследование в отношении деловых операций Трампа и его компаний. Политика подозревают в налоговом, страховом и банковском мошенничестве. Обвинения компании Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу уже предъявлены.

Оправдание

Во время прошлых президентских гонок Трамп неоднократно заявлял, что выплачивал все налоги, предусмотренные законом, но, будучи бизнесменом, порой искал в нем лазейки. Политик отмечает, что так поступает не он один, и это «считается нормой», а обвиняют «только его».

Фото: IMAGO/Ron Sachs - CNP /MediaPunc/Global Look Press Дональд Трамп

Дело о незаконном хранении секретных документов

Обвинение

В августе 2022 года агенты ФБР обнаружили документы с грифом «совершенно секретно» в поместье Мар-а-Лаго, принадлежащем Трампу. На тот момент он уже не был президентом и по закону должен был вернуть их в Белый дом. В марте 2023 года сотрудников поместья вызвали в суд для дачи показаний.

Оправдание

Трамп уверяет, что все документы, которые хранились у него в Мар-а-Лаго, были рассекречены, поэтому он не нарушил закон. Настоящими преступниками он называет тех, кто организовали рейд в поместье «без законных оснований».

А что с остальными делами?

Обвинительное заключение пока не обнародовано. Как пишут американские СМИ, ожидается, что это случится во вторник, 4 апреля. По сообщению Bloomberg, в понедельник, 3 апреля, Трамп прилетит в Нью-Йорк из Флориды и проведет ночь в Trump Tower. На следующий день состоится заседание суда, где экс-президент выслушает обвинения, выдвинутые окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом. Трамп, скорее всего, заявит о своей невиновности, а затем он вернется в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, передает агентство.

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