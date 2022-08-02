1:0 в пользу США: как Китай ответит на дерзкий выпад Нэнси Пелоси? Спикер сената США все-таки прилетела на Тайвань, не испугавшись ни угроз из Пекина, ни того, что ее поступок может вызвать мировую войну

Фото: Handout / Taiwan Foreign Ministr/Global Look Press

Пожалуй, ни за одним турне ни одного официального лица мир не мониторили с таким напряженным вниманием, как за путешествием спикера американского конгресса Нэнси Пелоси по странам Юго-Восточной Азии. Во вторник за маршрутом ее самолета через сервис Flightradar24 в режиме реального времени следили в моменте более 300 тысяч человек. Причиной такого внимания к в общем-то заурядной «инспекционной» серии визитов третьего по значимости лица государственной иерархии США является не содержание переговоров в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии, а посещение ею территории, которая для большинства стран даже не является официально признанным государством — острова Тайвань. Яростное неприятие Пекином самого факта посещения острова иностранным представителем и стало причиной того, почему до самого последнего момента оставалось неясным, совершит ли борт SPAR19 посадку в аэропорту Тайбэя, или американская делегация сочтет за лучшее обойти его.

Политический триллер с открытым концом, единственным содержанием которого являлся ответ на вопрос, хватит ли у американской делегации (кроме Нэнси Пелоси в нее входит еще шесть конгрессменов) смелости, личной и политической, проигнорировать многократные предупреждения и протесты со стороны КНР, или она предпочтет не обострять и без того напряженные отношения с Пекином.

Саспенс был настолько ощутимым, что в какой-то момент во вторник сайт сервиса Flightradar24 лег, не выдержав нагрузки. Когда работа сервера восстановилась, борт SPAR19 уже находился на подлете к Тайбэю.

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С самого момента, когда спикер Конгресса США объявила о возможности посещения Тайваня (чего не было предыдущие 25 лет), политологи, профессиональные и доморощенные, занимались тем, что просчитывали различные сценарии: что будет, если Пелоси все-таки посетит Тайвань, и что будет, если не посетит. В пользу второго сценария активно высказывался сам президент Джо Байден, призывая Пелоси не лезть на рожон. К тому же, только в другом тоне, американских политиков призывали из Пекина, причем на максимально высоком уровне — во время состоявшегося в пятницу телефонного разговора между главой КНР Си Цзиньпином и хозяином Белого дома.

В 17 часов вторника по московскому времени стало понятно, кто все последние дни занимался блефом если не всемирного, то азиатско-тихоокеанского масштаба, и им оказалась Китайская народная республика. Срочные маневры в Тайваньском проливе, угрозы перехватить американский борт и прочие громкие заявления Пекина оказались — во всяком случае, на вечер вторника — «последним китайским предупреждением».

Конечно, у Пекина есть возможность доказать, что там не бросают слов на ветер, когда самолет с американской делегации вылетит из Тайбэя в Сеул (или проколоть ему колеса во время стоянки в аэропорту тайваньской столицы). Но на данный момент счет 1:0 в пользу США, и это такой «гол», оспорить который не в состоянии даже самые последовательные недоброжелатели Нэнси Пелоси как в самих США, так и в мире. К ней можно относиться как угодно, но решение лететь в Тайбэй, презрев в том числе личную безопасность, вызывает к 82-летнему политику несомненное уважение.

Визит делегации конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии, — это были первые слова Пелоси после того, как она ступила на остров.

Слова о «тайваньской демократии» должны прозвучать для руководства континентального Китая железом по стеклу. Другой вопрос, стоит ли затеянная Пелоси игра свеч, когда в эйфории спортивного азарта один из руководителей США поставила под угрозу весь массив двусторонних отношений со страной, являющейся одним из главных инвесторов в американскую экономику и которая быстрыми темпами приближается к паритету в экономическом и военном измерениях.

«Быстрый гол», забитый в китайские ворота командой Пелоси, конечно, выглядит эффектно и будоражит эмоции болельщиков. Но до «финального свистка» еще очень много времени, и у Китая достаточно возможностей, чтобы не просто отыграться, а разгромить американцев в пух и перья.

Как рассказал NEWS.ru китаист Александр Ломанов, таких ответов у Пекина есть в запасе два вида — сиюминутный и долгосрочный. И Китай использует их оба.

Разумеется, первой и в каком-то смысле рефлекторной реакцией будет расширение маневров, которые начались вчера в Тайваньском проливе, на более широкую территорию, вероятно, по всему периметру острова. Разумеется, материковые китайцы не будут целить ракетами в китайцев островных, потому что на данный момент КНР не готова к ведению реальной, а не «игровой» войны. Но главный удар Пекин нанесёт не по Тайваню, а по США, и это будет удар финансово-экономический, урон, от которого американцы понесут куда больший, чем от махания кулаками после драки, чем по факту будут любые военные учения в Южно-Китайском море. Александр Ломанов главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

По прогнозам эксперта, подлинным ответом на нанесенное визитом Пелоси оскорбление национальных чувств (а оно сравнимо по психологической травматичности с тем, какое сами американцы испытали 11 сентября 2001 года) будет не красивая телевизионная картинка с танками на пляжах провинции Фуцзянь по материковую сторону пролива, а малозаметная, но выверенная и рассчитанная на годы вперед стратегия «расстыковки» экономик КНР и США. Такая расстыковка не заставляет сотни тысяч людей следить за процессом, как это было бы в случае военных действий, но она окажет негативное влияние на жизнь десятков миллионов американцев, зависящих от китайских поставок.

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Александр Ломанов напоминает, что для Пекина важно не наломать дров, поддавшись эмоциям, а провести контратаку с холодным расчетом — чем холоднее будет этот расчет, тем более эффективным окажутся его последствия для американцев.

В Пекине внимательно следят за тем, как Запад уже полгода душит санкциями российскую экономику, и китайцы не намерены наступать на те же грабли. Китай в каком-то смысле является заложником того триллиона долларов, который он инвестировал в США. И руководству КНР надо не повторить ошибку России, которая пошла на обострение с Западом, предварительно не выведя оттуда свои активы. В Пекине этот урок наверняка выучили, и Пелоси еще не успеет улететь с Тайваня, а китайцы уже приступят аккуратно к репатриации своих денег из США, чтобы затем у них были полностью развязаны руки для более решительных действий. Александр Ломанов главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Пекин считает Тайвань своей территорией, хотя не контролирует остров с момента провозглашения КНР в 1949 году. Туда после поражения в гражданской войне в 1950 году эвакуировались сторонники националистической партии «Гоминьдан». Тайбэй занимал место представителя Китая в ООН до начала 1970-х годов, затем это кресло перешло к КНР.