В Zoom покажут спектакль Love Lockdown о любви на карантине

Театр «Импресарио» готовит к показу спектакль под названием Love Lockdown, рассказывающий о любви на карантине. Представление пройдёт в видеочате приложения Zoom для людей соблюдающих режим изоляции из-за пандемии коронавируса.
Постановка основана на одноимённой пьесе британского драматурга Дункана Макмиллана, который написал её во время карантина. Впервые её показала 25 мая берлинский театр Schaubühne,
1 локдаун, 2 влюблённых и 30 минут, — говорится в описании.
Премьера состоится 5 июля в 20:00. Для просмотра нужно зарегистрироваться, кроме того, зрителям предлагают сделать взнос.
Ранее театр «Импресарио» и Мобильный художественный театр представили аудиоспектакль, который проходит в ванной у слушателей. Представление получило название Play in Your Bathtub, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен