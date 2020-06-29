В Zoom покажут спектакль Love Lockdown о любви на карантине

https://static.news.ru/photo/d8b250dc-ba23-11ea-81f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: wowwowwow.ru/lockdown

Театр «Импресарио» готовит к показу спектакль под названием Love Lockdown, рассказывающий о любви на карантине. Представление пройдёт в видеочате приложения Zoom для людей соблюдающих режим изоляции из-за пандемии коронавируса.

Постановка основана на одноимённой пьесе британского драматурга Дункана Макмиллана, который написал её во время карантина. Впервые её показала 25 мая берлинский театр Schaubühne, отмечают организаторы.

1 локдаун, 2 влюблённых и 30 минут, — говорится в описании.

Премьера состоится 5 июля в 20:00. Для просмотра нужно зарегистрироваться, кроме того, зрителям предлагают сделать взнос.

Ранее театр «Импресарио» и Мобильный художественный театр представили аудиоспектакль, который проходит в ванной у слушателей. Представление получило название Play in Your Bathtub, писал NEWS.ru.