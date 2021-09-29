«Уничтожают русский театр»: скандал с Меньшиковым выходит на госуровень

Актёры Театра имени Марии Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков и где летом разгорелся скандал с сокращением более 20 артистов, будут уволены в течение ближайшего месяца. Они рассказали NEWS.ru, согласился ли художественный руководитель на переговоры с коллективом, предложены ли альтернативные способы решения проблемы — например, повышенные компенсации, и намерены ли потерявшие работу отстаивать права в суде. Свою правовую оценку происходящему в беседе с нами дала юрист Лидия Фомина, председатель Московской городской организации Российского профсоюза работников культуры. Она подвергла сомнению законность действий администрации под руководством Меньшикова и назвала увольнения артистов в этом и других коллективах масштабной проблемой, которая, по её мнению, может привести к «уничтожению русского театра».

«Другой работы, кроме массовки, у Меньшикова получить не рассчитываю»

О том, что более 20 актёров Театра имени Ермоловой, большинство из которых были приняты на работу прежним художественным руководителем Владимиром Андреевым (1930–2020), активно играли на сцене при нём, а теперь попали под сокращение и будут уволены, стало известно в июле, в разгар сезона летних отпусков.

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Руководство театра объяснило эту меру «необходимостью оптимизации ресурсов на фоне пандемии». Однако попавшие под сокращение актёры заявили, что художественный руководитель Олег Меньшиков избавляется от них пользу своих фаворитов, и потребовали его отставки. Следом появилась информация о высоких гонорарах Меньшикова, его увлечении алкоголем и многомиллионных тратах на спектакли. В ответ руководство театра пригрозило подать в суд за клевету. Часть коллектива надеялась, что пожалеют хотя бы артистов предпенсионного возраста, которым трудно будет найти другую работу. Но и эти слухи оказались сильно преувеличены.

Из всего «увольняемого списка» не увольняют только меня. Потому что, как объяснили [в отделе кадров театра], в список меня внесли ошибочно. Якобы мне положено не увольнение, а так называемая творческая пенсия. Не обольщаюсь и понимаю, что как только нужные документы будут собраны и пенсия оформлена, мне тут же укажут на дверь, — рассказала NEWS.ru актриса ермоловского театра Василиса Пьявко.

По словам Пьявко, её пока не уволенных из театра коллег, которые «не пользуются вниманием» художественного руководителя Олега Меньшикова, переводят в массовку, не предоставляя даже второстепенных ролей.

Другой работы, кроме массовки, я не рассчитываю получить у Олега Евгеньевича, — с грустью отметила Пьявко.

Дочери Анатолия Папанова предложили работать уборщицей

Увольняемых «ермоловцев» разделили на две условные группы. С первой театр расстаётся 30 сентября, с остальными — 31 октября. Это объясняется тем, что одним уведомление о предстоящем увольнении вручили раньше, а другим из-за периода отпусков — месяцем позже. Актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, попала в первую волну увольнений.

Нет, никакого разговора Олег Евгеньевич так не провёл — ни со мной, ни, насколько мне известно, с кем-то из остальных [увольняемых]. О денежной компенсации, которую, наверное, нам должны выплачивать, тоже ничего не слышно, — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Елена Папанова.

По нашей информации, некоторым артистам, в числе которых оказалась и Елена Папанова, отдел кадров театра предложил вакантные места... уборщиков и уборщиц.

Это выглядело как дополнительная издёвка. Разумеется, все отказались, — рассказала Василиса Пьявко.

Театр имени Марии Николаевны Ермоловой Сергей Булкин/NEWS.ru

«Государству давно пора вмешаться»

Первая группа артистов, увольняемых с 30 сентября, уже готовит иски в суд. Вторые планируют сделать это позже. Главные требования: восстановление в прежней должности и возвращение актёрских творческих категорий. Некоторое время назад руководство театра, по словам артистов, в одностороннем порядке понизило данные категории, не уведомив об этом самих актёров. Василиса Пьявко, например, стала «артистом первой категории», хотя ранее по выслуге лет и перечню заслуг получала более высокую квалификацию «ведущий мастер сцены».

Понижать творческую категорию без объяснения причин, тем более в одностороннем порядке, театр не имел права. Поэтому, конечно, будет о чём поговорить в суде, — рассказала NEWS.ru юрист Лидия Фомина, председатель Московской городской организации Российского профсоюза работников культуры.

Профсоюз работников культуры будет отстаивать права уволенных из Театра имени Ермоловой артистов в судебных инстанциях. Пока неизвестно, все ли увольняемые пойдут в суд. С некоторыми, по информации NEWS.ru, руководство театра всё-таки пытается договориться.

Вызывают по одному. Не к Меньшикову, а в дирекцию театра. Вероятно, предлагают расстаться по соглашению сторон. Чтобы люди не обращались как раз в суды, — предполагает Василиса Пьявко.

По мнению Лидии Фоминой, история в целом — более глубокая и масштабная, нежели увольнение 22 артистов конкретного культурного учреждения. Идентичный процесс, напоминает она, происходил несколько лет назад в Театре имени Гоголя (когда худруком был назначен Кирилл Серебренников), недавно — во МХАТе имени Горького (с появлением там Эдуарда Боякова и уходом Татьяны Дорониной). Похожие настроения, утверждают источники NEWS.ru, преобладают сейчас в руководимом Ириной Апексимовой Театре на Таганке...