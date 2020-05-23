Театры готовы рассаживать зрителей в особом порядке ради выхода из кризиса

https://static.news.ru/photo/09b6e3d4-9cd6-11ea-a786-fa163e074e61_660.jpg Фото: vakhtangov.ru

Российские театры видят в рассадке зрителей в шахматном порядке начало выхода из кризиса. Об этом заявили представители ряда культурных учреждений в столице и регионах.

Они также положительно оценили дорожную карту Минкультуры по постепенному снятию ограничений, предполагающую возобновление продаж билетов на спектакли с 1 августа.

Это возвращение хоть к какой-то нормальной театральной жизни. Мы это, безусловно, поддерживаем, и очень рассчитываем начать показ спектаклей в сентябре, — цитирует ТАСС директора Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, в свою очередь, отметила, что реализация «шахматной» рассадки зрителей малоэффективна с точки зрения соблюдения социальной дистанции. Из-за небольшого расстояния между рядами кресел люди всё равно будут соприкасаться друг с другом.

В то же время она добавила, что предлагаемые меры безопасности для театров являются движением к их открытию.

Есть хоть какая-то отправная точка, если хотя бы так разрешат играть, то так начнём играть. Хотя, конечно, видеть полупустой зал будет очень непривычно, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал, что Минкультуры совместно с Роспотребнадзором обсуждают варианты рассадки зрителей в театрах. Выбор предстоит сделать между неполными залами и закрытыми учреждениями.