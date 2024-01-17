Театр на Таганке представит спектакль по мотивам комедии «Веселые ребята»

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Театр на Таганке представит спектакль «Веселые ребята» по мотивам одноименной комедии Николая Эрдмана. В спектакле будут использованы либретто Игоря Иртеньева и Вадима Жука на музыку Исаака Дунаевского и Максима Дунаевского. Режиссер постановки Денис Азаров рассказал, что спектакль станет интерпретацией оригинального фильма.

Азаров уточнил, что шутки, которые звучали в кино, не стали адаптировать под сегодняшний день, но оставили место для импровизации. Образы героев, по его словам, будут доведены до абсурдности, но вызовут симпатию у зрителей.

Спектакль, конечно, отличается от фильма: как минимум постановка короче раза в три, чем кино, но шутки мы не стали адаптировать под сегодняшний день, хотя не обойдется без небольшой импровизации, как это и бывает в театре, — рассказал режиссер.

Режиссер подчеркнул, что попытался исследовать переход из немого кино в звуковое. Спектакль станет попыткой понять, как проходила эволюция жанра комедии в искусстве.

Попробуем сыграть со зрителями в игру «Что такое комедия?» и [узнать,] как эта самая комедия повлияла впоследствии на сознание людей. А также попытаемся понять природу перехода из немого кино в звуковое: ведь, когда появился звук, артисты еще некоторое время продолжали существовать, играть как в немом кино, — пояснил Азаров.

Премьерные показы пройдут 26 и 27 января на Новой сцене театра.

Московский театр на Таганке ранее представил спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» по мотивам одноименной повести Николая Лескова. По словам режиссера Олега Еремина, постановка является попыткой соединить классический русский театр с так называемым новым реализмом.