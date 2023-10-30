Театр на Таганке представит свою версию пьесы «Леди Макбет Мценского уезда»

Фото: Театр на Таганке

Московский театр на Таганке подготовил премьеру спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» по мотивам одноименной повести Николая Лескова. По словам режиссера Олега Еремина, постановка является попыткой соединить классический русский театр с так называемым новым реализмом.

В спектакле мы пытаемся проложить дорожку от классического психологического русского театра через перформативность к новому реализму, используя методы отстранения, методы театра абсурда, танец тела, элементы авангарда начала XX века, — рассказал режиссер.

Он объяснил, что в спектакле исследуется вопрос, насколько далеко готов зайти человек ради своего счастья, когда за красивым «фасадом» скрывается животная сущность, которая ради своих желаний жестоко, хладнокровно, без зазрения совести сметает все на своем пути.

В «кровавый» сюжет Николая Лескова режиссер добавил образ эриний — древнегреческих богинь мщения, которые, согласно легендам, преследовали преступника, сводя его с ума.

Автором сценографии спектакля стал художник Сергей Кретенчук, вдохновившийся творчеством Бориса Кустодиева. На сцене воссоздана немного сказочная атмосфера русского быта, описанная живописцем: самовары, пряники, яблоки, цветы.

Премьера состоится 2 и 3 ноября на Малой сцене театра.

Ранее на основной сцене театра на Таганке состоялась премьера спектакля «Фигаро» с участием певицы Ларисы Долиной, которая исполняет роль Марселины. Режиссером постановки по мотивам пьесы «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше стал Денис Бокурадзе.