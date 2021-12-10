Стало известно, как Лужков за 100 тысяч долларов спас жизнь Марка Захарова

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал в беседе с NEWS.ru, как в начале 1990-х вместе с Юрием Лужковым, занимавшим тогда пост мэра Москвы, спас жизнь художественного руководителя театра Марка Захарова. Столичный градоначальник выполнил просьбу Марка Варшавера и отдал распоряжение помочь режиссёру отправиться в Германию и оплатить его срочную операцию на сердце. Расходы на лечение Марка Захарова за границей составили 100 тысяч долларов. Помощь немецких медиков, по словам Марка Варшавера, позволила худруку «Ленкома» прожить «дополнительно более 26 лет».

Марк Варшавер рассказал, что о серьёзных проблемах Марка Захарова со здоровьем и необходимости проведения операции за рубежом ему сообщил драматург Григорий Горин. Директор «Ленкома» отметил, что это было в 1992 году, «когда мы не видели, как паспорт-то заграничный выглядит». Варшавер обратился за помощью к мэру Москвы Юрию Лужкову.

Когда я ему по телефону сказал, что речь идёт о жизни и смерти Марка Захарова, он ответил: «Немедленно приходи». Через 10 минут я был у него. Лужков вызвал своего заместителя, который сказал: «Юрий Михайлович, это возможно, но это Германия. Это стоит 100 тысяч долларов». На что Лужков крепко выразился и сказал: «Ты что, <...>? Это же Захаров!» — вспомнил Марк Варшавер.

Через три дня Марк Захаров вместе с женой улетел в Германию, где ему провели успешную операцию по шунтированию сердца. И уже спустя две недели вернулся в Москву.

Таким образом, Марк Анатольевич прожил дополнительно более 26 лет, — подчеркнул Варшавер.

Директор «Ленкома» отметил, что Марк Захаров восхищался немецкой медициной. По словам Марка Варшавера, та операция на сердце была самой сложной проблемой со здоровьем, которую он помог решить режиссёру. Он добавил, что было ещё немало случаев, когда Марку Захарову приходилось обращаться к российским врачам. Но после той поездки в Германию Захаров, со слов директора театра, «не очень любил нашу медицину».

Ранее Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru раскритиковал уход Дмитрия Певцова в Госдуму. Он назвал решение актёра уволиться из театра «большой ошибкой». Варшавер признался, что сказал об этом народному артисту России в глаза. По мнению директора «Ленкома», Дмитрий Певцов является хорошим актёром и «должен заниматься своим делом», а быть депутатом — другая профессия.