По случаю 100-летия Театра имени Вахтангова в 2020-2021 годах утверждён план празднования юбилея. В него вошли мировое турне, установка памятника и фестиваль «Вахтанговский-100».
По словам председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, которая возглавляет оргкомитет, одним из ключевых мероприятий станет премьера спектакля «Война и мир»,
Памятник драматургу Евгению Вахтангову установят в Москве. Во Владикавказе в его честь создадут культурный центр.
Директор театра Кирилл Крок рассказал, что в течение 2020-2022 годов российское турне пройдет в таких городах, как Астрахань, Владикавказ, Санкт-Петербург, Калининград, Омск, Воронеж, Екатеринбург и Тюмень. Зарубежные гастроли начнутся в сентябре 2020 года в Лондоне. Затем театр отправится в Париж, Берлин, Нью-Йорк, Бостон, Торонто, Будапешт, Вильнюс, Ригу и Таллин.
Как писал NEWS.ru, открытие здания Концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге ожидается в мае 2020 года. Реконструкция объекта проводится с 2017 года.
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