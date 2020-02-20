https://static.news.ru/photo/3cb4a026-53f9-11ea-a43e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По случаю 100-летия Театра имени Вахтангова в 2020-2021 годах утверждён план празднования юбилея. В него вошли мировое турне, установка памятника и фестиваль «Вахтанговский-100».

По словам председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, которая возглавляет оргкомитет, одним из ключевых мероприятий станет премьера спектакля «Война и мир», передаёт РИА Новости.

Памятник драматургу Евгению Вахтангову установят в Москве. Во Владикавказе в его честь создадут культурный центр.

Директор театра Кирилл Крок рассказал, что в течение 2020-2022 годов российское турне пройдет в таких городах, как Астрахань, Владикавказ, Санкт-Петербург, Калининград, Омск, Воронеж, Екатеринбург и Тюмень. Зарубежные гастроли начнутся в сентябре 2020 года в Лондоне. Затем театр отправится в Париж, Берлин, Нью-Йорк, Бостон, Торонто, Будапешт, Вильнюс, Ригу и Таллин.

Как писал NEWS.ru, открытие здания Концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге ожидается в мае 2020 года. Реконструкция объекта проводится с 2017 года.