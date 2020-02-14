https://static.news.ru/photo/df493324-4f44-11ea-ba47-fa163e074e61_660.jpg Фото: mariinsky.ru

Открытие здания Концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге ожидается в мае 2020 года. Реконструкция объекта проводится с 2017 года.

Ремонтные работы проходят с пристройкой двух вспомогательных административно-бытовых корпусов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.

14 февраля глава Минкульта Ольга Любимова осмотрела готовящийся к открытию зал в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург. Ей удалось также поприсутствовать на тестировании звука в помещении.

Здесь совершенно потрясающая акустика, над которой трудились ведущие специалисты с мировым именем. Сегодня мы имели возможность услышать и оценить её, — сказала Любимова.

Она также отметила, что в будущем особое внимание при составлении программ выступлений, проводимых в Концертном зале, планируется уделять представлениям для студентов и школьников.

Как писал NEWS.ru, после реконструкции бывший кинотеатр «Электрон» сохранит свой исторический облик. На базе бывшего кинотеатра власти планируют открыть культурно-досуговый центр.