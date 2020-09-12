«Бог с ней, с Мариной»: Садальский назвал причину ухода из «Современника»

Актёр Станислав Садальский рассказал, кто в своё время стал причиной его ухода из театра «Современник». Широко известно, что к этому артиста подтолкнули творческие разногласия в коллективе.
Как выразился актёр, когда он только пришёл в театр, то был «убогим сиротой». Каких-то значимых ролей поначалу не предлагали. Но его взяла под крыло актриса Людмила Иванова. Благодаря ей он попал в актёрский состав спектакля «Фантазии Фарятьева».
Однако какое-то время спустя в театре у Садальского возникла напряжённость.
Меня выперла оттуда Марина Неёлова. Но бог с ней, с Мариной, — поделился воспоминаниями актёр на своём YouTube-канале.
Тем не менее вдаваться в детали он не стал, отметив лишь, что сейчас у него нет желания переступать порог «Современника». Он появляется там лишь иногда, когда кто-то из его близких людей уходит из жизни.
Вместе с тем Садальский добавил, что у него нет никаких претензий к тогдашнему художественному руководителю театра Галине Волчек. Та ушла из жизни в конце 2019 года.
Артист отдал «Современнику» восемь лет жизни. В 1981 году он покинул труппу.
Ранее, как писал NEWS.ru, актёр поведал о большой обиде на коллегу Леонида Филатова.
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