«Бог с ней, с Мариной»: Садальский назвал причину ухода из «Современника»

https://static.news.ru/photo/95a5a7b8-f4d3-11ea-bc4b-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: stassadal/instagram.com

Актёр Станислав Садальский рассказал, кто в своё время стал причиной его ухода из театра «Современник». Широко известно, что к этому артиста подтолкнули творческие разногласия в коллективе.

Как выразился актёр, когда он только пришёл в театр, то был «убогим сиротой». Каких-то значимых ролей поначалу не предлагали. Но его взяла под крыло актриса Людмила Иванова. Благодаря ей он попал в актёрский состав спектакля «Фантазии Фарятьева».

Однако какое-то время спустя в театре у Садальского возникла напряжённость.

Меня выперла оттуда Марина Неёлова. Но бог с ней, с Мариной, — поделился воспоминаниями актёр на своём YouTube-канале.

Тем не менее вдаваться в детали он не стал, отметив лишь, что сейчас у него нет желания переступать порог «Современника». Он появляется там лишь иногда, когда кто-то из его близких людей уходит из жизни.

Вместе с тем Садальский добавил, что у него нет никаких претензий к тогдашнему художественному руководителю театра Галине Волчек. Та ушла из жизни в конце 2019 года.

Артист отдал «Современнику» восемь лет жизни. В 1981 году он покинул труппу.

Ранее, как писал NEWS.ru, актёр поведал о большой обиде на коллегу Леонида Филатова.