Садальский рассказал об обиде на Филатова: "Никогда его не прощу!"

https://static.news.ru/photo/d1e8ecee-ec9f-11ea-a48d-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: instagram.com/stassadal/

Советский и российский актёр Станислав Садальский рассказал о большой обиде на коллегу Леонида Филатова.

Он рассказал, как много лет дружил с Леонидом Филатовым, помог ему в трудную минуту, когда тот заболел. Однако его коллега был неблагодарен, сообщает KP.RU.

Дело в том, что Станислав Садальский помог получить квартиру Леониду Филатову по выгодной цене. По словам актёра, в ответ его коллега даже не пригласил друга на новоселье.

Станислав Садальский рассказал, как пришёл с Леонидом Филатовым на приём к заместителю мэра Борису Никольскому. Чиновник сначала отказал в просьбе о квартире, но Садальский настоял, что Леониду Филатову необходимо жильё.

Тогда квартиры можно было приобрести по трём ценам: первая была минимальной, вторая чуть дороже, третья — коммерческая. Я купил по первой. <...> Принимать он нас отказался. Лёня уже встал, чтобы уйти, но я упёрся и сказал, что с места не сдвинусь, хоть милицию вызывайте, — привели слова Станислава Садальского на портале KP.RU.

По словам актёра, в благодарность Леонид Филатов даже не пригласил Станислава Садальского на новоселье. Затем в ответ Садальский уже не пришёл на 50-летие актёра.

Кто у тебя на новоселье гулял, те пусть и на юбилей приходят. <...> Я очень обижен на Лёню. Никогда его не прощу. Сколько лет прошло, а я помню, — подытожил актёр.

Как писал NEWS.ru ранее, Станислав Садальский назвал условие нормальных отношений между РФ и Украиной. По словам Садальского, если бы президент Украины Владимир Зеленский сделал русский язык государственным, то «было бы в порядке». Но, по словам актёра, Киеву не позволяют пойти на такой шаг США.