Режиссёр Адасинский порвал с МХАТом после премьеры с Бузовой

https://static.news.ru/photo/b77d2d10-cc4c-11eb-81e4-96000091f725_660.jpg Антон Адасинский Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Петербургский режиссёр, создатель и руководитель авангардного театра Derevo Антон Адасинский порвал с Московским художественным академическим театром имени Горького (МХАТ) сразу после премьеры спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Решение было связано с темой спектакля и, судя по всему, самой Ольгой. Обращение цитирует «КП».

Я не могу позволить себе и «Музыкальному театру детей» Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порно-актрис, так же как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи, — написал режиссёр.

Адасинский заявил также об уверенности, что это «мракобесие» скоро кончится, а публика МХАТа сможет увидеть то, ради чего этот театр и был построен. Завершая письмо, деятель культуры выразил надежду на скорые лучшие перемены.

Режиссёра с МХАТом связывал детский мюзикл «Золото». По словам Адасинского, больше на сцене театра этого спектакля не будет.

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил приглашение Бузовой на сцену МХАТа. Депутат попросил Министерство культуры РФ «разобраться», как экс-ведущая шоу «Дом-2» оказалась на сцене главного театра страны.