Прилепин объяснил, почему Доронина не сможет управлять МХАТом

Писатель, заместитель художественного руководителя МХАТа им. Горького Захар Прилепин в беседе с NEWS.ru допустил вероятность возвращения 88-летней народной артистки СССР Татьяны Дорониной на должность худрука театра, которую она занимала с 1987 по 2018 год. При этом он призвал «не обманывать себя» и отметил, что «едва ли она будет заниматься управлением в полном смысле этого слова».

По словам Прилепина, после увольнения Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя МХАТа им. Горького новый худрук так и не был назначен. Он признался, что отсутствие руководителя никак не влияет на его работу.

Да, я заместитель отсутствующего художественного руководителя. Это же не имеет, по сути, никакого значения, чей я заместитель. Я напрямую спросил у Владимира Кехмана (нового директора театра. — NEWS.ru), кто будет худруком. Он сказал, что пока никто. Никто — так никто, для моей работы худрук. по сути, не нужен, — заявил писатель.

Прилепин сообщил, что Доронина, скорее всего, станет осуществлять идейное руководство театром.

Есть вероятность [возвращения Дорониной на пост худрука]. Но это Доронина решает... Она не спешит прийти, ведёт себя с необычайным достоинством, с огромным чувством собственного достоинства. Но едва ли — давайте будем серьёзно говорить — она будет заниматься управлением театра в полном смысле этого слова. Не будем сами себя обманывать. Нет, конечно. Это будет символическое такое возвращение, и она должна обозначить какие-то пути, по которым должен идти театр, — отметил Прилепин.

Писатель добавил, что премьера спектакля «Женщины Есенина» по его книге, как и было запланировано, состоится во МХАТе 3 и 4 декабря. Роли в спектакле исполнили Андрей Вешкурцев (Есенин), Екатерина Стриженова (мать Есенина), Алиса Гребенщикова (Зианида Райх), Екатерина Волкова (Айседора Дункан) и другие.

Ранее новый гендиректор театра Кехман сообщил, что МХАТ имени Горького временно закрывается на ремонт. Учреждение культуры не будет работать четыре месяца, с 1 июля по 1 ноября 2022 года. Кехман пояснил, что этот шаг необходим, поскольку сценический комплекс находится «в предаварийном состоянии».