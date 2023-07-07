Певцов впервые раскрыл причину ухода Дроздовой из «Современника» Певцов объяснил увольнение Дроздовой из «Современника» ее ненужностью театру

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Актриса Ольга Дроздова

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с NEWS.ru раскрыл причину ухода его супруги актрисы Ольги Дроздовой из театра «Современник». По словам Певцова, Дроздова покинула труппу, так как «надо уходить оттуда, где ты не нужен, и уходить самому».

Дмитрий Певцов рассказал, что за время работы депутатом ему предлагали возглавить четыре театра, но он отказался.

Ситуация меня не устроила. Я не могу приходить, занимая чье-то место и разрушая чью-то судьбу. Не могу приходить туда, куда меня не зовут, — объяснил Дмитрий Певцов.

Актер отметил, что его могли бы назначить руководителем труппы, но он считает это неправильным.

Нужно приходить туда, где ты нужен действительно. И уходить оттуда, где ты не нужен. Уходить самому. И поэтому меня нет в «Ленкоме». И поэтому моя супруга ушла из «Современника». Надо быть только там, где ты нужен, — заявил актер.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что театр «Ленком» прекратил свое существование почти сразу со смертью режиссера Марка Захарова. Артист рассказал об этом, отвечая на вопрос о решении покинуть труппу. Певцов признался, что если бы у него не было сейчас работы депутата и концертов, а был бы только театр «Ленком», ему «было бы худо».

Также Певцов сообщил NEWS.ru об отказе от съемок в киноальманахе «Я люблю тебя, Россия» под руководством режиссера Константина Богомолова. Артист объяснил свое решение нежеланием «даже в титрах стоять с этим человеком». При этом, по словам Дмитрия Певцова, в последнее время он стал получать меньше предложений о съемках в кино. Депутат Госдумы связал это с тем, что создатели фильмов чувствуют его нежелание тратить время на проекты, не вызывающие у него отклика.