Путин не читал письмо с призывом защитить Серебренникова

https://static.news.ru/photo/f3264502-b467-11ea-8258-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, скорее всего, не знает об обращении деятелей культуры в защиту обвиняемых по делу «Седьмой студии». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Путин не входит в список адресатов письма и к тому же никогда не вмешивался в работу следственных органов, передаёт РИА Новости.

Он (Путин) не является адресатом этого обращения, и, более того, он не имеет никакого права вмешиваться в работу следственных органов и никогда этого не делает... Я не думаю, что он в курсе этого обращения, это достаточно новая информация, — сказал Песков.

Ранее около трёх тысяч российских актёров, постановщиков и других театралов призвали министра культуры Ольгу Любимову выступить в защиту режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», которых уже несколько лет пытаются признать виновными в присвоении выделенных на театральный проект миллионов бюджетных рублей. Автором обращения выступил режиссёр Михаил Бычков, писал NEWS.ru.