Путин не читал письмо с призывом защитить Серебренникова

Президент России Владимир Путин, скорее всего, не знает об обращении деятелей культуры в защиту обвиняемых по делу «Седьмой студии». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что Путин не входит в список адресатов письма и к тому же никогда не вмешивался в работу следственных органов,
Он (Путин) не является адресатом этого обращения, и, более того, он не имеет никакого права вмешиваться в работу следственных органов и никогда этого не делает... Я не думаю, что он в курсе этого обращения, это достаточно новая информация, — сказал Песков.
Ранее около трёх тысяч российских актёров, постановщиков и других театралов призвали министра культуры Ольгу Любимову выступить в защиту режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», которых уже несколько лет пытаются признать виновными в присвоении выделенных на театральный проект миллионов бюджетных рублей. Автором обращения выступил режиссёр Михаил Бычков, писал NEWS.ru.
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