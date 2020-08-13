Netflix проведёт премьеру бродвейского мюзикла о принцессе Диане

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На стриминговом сервисе Netflix состоится премьера бродвейского мюзикла, посвящённого принцессе посвященного принцессе Уэльской Диане. Позже представление будет поставлено на сцене театра Longacre в Нью-Йорке.

Спектакль под названием «Диана» будет представлен на онлайн-платформе в 2021 году, сообщает Variety. Это будет первый случай, когда премьера мюзикла в Интернете состоится раньше, чем показ на сцене перед публикой.

Режиссёром представления выступил Кристофер Эшли. Главную роль исполнила британка Джина де Ваал, сыгравшая в сериале «Железный кулак».

Шоу, состоящее из 23 композиций, расскажет о том, что принцесса познакомилась с британским принцем Чарльзом и вышла за него замуж.

Как писал NEWS.ru, премьера экранизации мюзикла бывшего лидера Talking Heads Дэвида Бирна состоится 10 сентября. Режиссёром картины выступил Спайк Ли.