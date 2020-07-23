Экранизацию мюзикла лидера Talking Heads от Спайка Ли покажут в сентябре

https://static.news.ru/photo/59cf8e4e-ccff-11ea-b6d7-fa163e074e61_660.jpg Спайк Ли Фото: Robert Gladden/Global Look Press

Премьера экранизации мюзикла бывшего лидера Talking Heads Дэвида Бирна состоится 10 сентября. Режиссёром картины выступил Спайк Ли.

Показ пройдёт на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF), сообщает Billboard. Позже проект выйдет на телеканале HBO.

Показ «Американской утопии» начался в октябре 2019 года в театре «Гудзон», после чего представления продлились до 16 февраля. Шоу основано на альбоме Бирна American Utopia, однако в спектакль также добавлены песни Talking Heads.

О том, что Спайк Ли взялся за экранизацию мюзикла, стало известно в феврале, писал NEWS.ru. Скорее всего, на тот момент проект уже находился на стадии постпродакшена.