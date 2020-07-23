Экранизацию мюзикла лидера Talking Heads от Спайка Ли покажут в сентябре

Премьера экранизации мюзикла бывшего лидера Talking Heads Дэвида Бирна состоится 10 сентября. Режиссёром картины выступил Спайк Ли.
Показ пройдёт на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF),
Показ «Американской утопии» начался в октябре 2019 года в театре «Гудзон», после чего представления продлились до 16 февраля. Шоу основано на альбоме Бирна American Utopia, однако в спектакль также добавлены песни Talking Heads.
О том, что Спайк Ли взялся за экранизацию мюзикла, стало известно в феврале, писал NEWS.ru. Скорее всего, на тот момент проект уже находился на стадии постпродакшена.
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