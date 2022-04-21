Кончаловский обратился к Собянину со срочной просьбой

Народный артист России Андрей Кончаловский посетовал на плохое состояние Театра им. Моссовета, которому в 2023 году исполнится 100 лет. Он признался, что коллектив написал мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой срочно отремонтировать учреждение, однако «ответа пока нет». Об этом режиссёр рассказал на пресс-конференции, посвящённой премьере его нового спектакля «Укрощение строптивой» (22 и 24 апреля), передаёт журналист NEWS.ru.

Театру Моссовета в следующем году 100 лет, а ремонта не было более полувека. Этим всё сказано, — заявил Кончаловский.

Режиссёр отметил, что «с завистью» смотрит на театры Владимира Машкова (худрук Московского театра Олега Табакова) и Евгения Миронова (худрук Театра Наций). Он добавил, что некоторое время назад коллектив Театра им. Моссовета обратился к столичному градоначальнику Сергею Собянину с письмом, в котором попросили дать распоряжение на проведение ремонта здания. Однако ответа, по словам Кончаловского, «пока нет».

Нам нужен современный свет, хотим новую сцену, — уточнил пожелания труппы Андрей Кончаловский.

Ранее актёры и художественные руководители сразу нескольких столичных театров выступили против решения департамента культуры Москвы под руководством Александра Кибовского по объединению коллективов. Они опасаются упразднения управленческих должностей и увольнения артистов. По словам попавших под «оптимизацию» деятелей, чиновники никак не объясняют им причины и последствия реорганизации. Актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов попросил столичные власти объяснить, зачем нужно соединять московские театры.