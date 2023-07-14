Иван Краско остается в реанимации после госпитализации

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Иван Краско

Актер Иван Краско, ранее госпитализированный в критическом состоянии, остается в реанимации, сообщает РЕН ТВ. Днем ранее, 13 июля, он перенес операцию на сердце в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

Сегодня должны были переводить его из реанимации в палату, но ему стало хуже, — сказала помощница артиста Дарья Пашкова.

По ее словам, у актера отнялась левая часть тела, но сохранилась речь.

Издание 78.ru тоже сообщает, что вопрос о переводе в неврологическое отделение в лучшем случае будут решать в понедельник, 17 июля. За артистом продолжают наблюдать специалисты отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии НМИЦ. По данным журналистов, родственники Краско пока не могут попасть к нему.

Народный артист России Иван Краско был экстренно доставлен в реанимацию в четверг, 13 июля. По словам помощницы артиста Дарьи, артист может испытывать недомогание из-за последствий перенесенного инсульта. Известно, что он жаловался своему сыну на онемение в левой руке и ноге, одышку и сильную слабость.

В начале января 2023 года Краско уже попадал в больницу с подозрением на инсульт, которое впоследствии подтвердилось. Его директор Вячеслав Смородинов рассказал, что актер «рвался на сцену». Артиста выписали 19 января.