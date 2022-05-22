«Царьград» узнал о желании Хаматовой вернуться в Россию

Чулпан Хаматова / Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

«Царьград» со ссылкой на собственный источник в Театре Наций сообщил, что Чулпан Хаматова хочет вернуться в Россию. Сбежавшая в Латвию актриса не сумела построить в Прибалтике карьеру и лишилась баснословных гонораров.

Выяснилось, что Хаматова постоянно жалуется бывшим коллегам на жизнь в Латвии.

Всё очень дорого, а денег минимум. Её уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать, демонстрируя свою лояльность. В части карьеры полный ноль, — сообщил изданию неназванный собеседник.

Между тем, в России Хаматова получала очень солидный доход. За один театральный вечер актрисе платили более 250 тыс. рублей. С учётом того, что она была занята во многих спектаклях «Современника» и Театра Наций, её доход превышал несколько миллионов рублей в месяц. Именно на российские заработки Хаматова построила коттедж в экопосёлке под Ригой, куда переехала со своими дочерьми.

Ранее актёр, сценарист, друг режиссёра Никиты Михалкова Александр Адабашьян назвал артистов, уехавших из России на фоне спецоперации РФ на Украине, «пассивными, трусливыми врагами» и серьёзной проблемой для страны. Он признался NEWS.ru, что видит в оттоке интеллигенции из России и положительные моменты, поскольку «все себя совершенно явно обнаружили» и «в более опасной ситуации они могли бы быть более опасными врагами».