Большой театр отменил премьеру опер критиковавшего СВО Молочникова Большой театр отменил премьеру двух опер критиковавшего СВО режиссера Молочникова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Раскритиковавший проведение спецоперации России на Украине режиссер Александр Молочников не будет участвовать в постановке двух опер — «Франческа да Римини» Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Цемлинского, премьера которых была запланирована в новом сезоне. Об отказе от услуг Молочникова директор Большого театра (БТ) Владимир Урин сообщил в ответе на запрос депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», секретаря рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры Дмитрия Кузнецова. Письмо руководителя БТ есть в распоряжении NEWS.ru.

Сообщаем, что ранее запланированное участие Молочникова А. А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в сезоне 2022–2023 гг. отменено, — говорится в письме от имени гендиректора Большого театра Владимира Урина.

Руководитель БТ также сообщил, что Молочников «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях с Большим театром России».

Обращение в театр было направлено Дмитрием Кузнецовым в начале августа в рамках деятельности думской рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в культуре. Депутат попросил главу БТ сообщить, заключены ли трудовые отношения с осудившим СВО Александром Молочниковым, и приостановить действие контракта (в случае его наличия) до выяснения позиции Молочникова по поводу спецоперации.

Мы не боремся с чиновниками и управленцами от культуры. Мы помогаем им. На том и будем стоять, — прокомментировал решение Большого театра Дмитрий Кузнецов.

В театральном мире режиссер Александр Молочников имеет либеральную славу. Он неоднократно высказывался в соцсетях против проведения спецоперации.

О создании ГРАД, призвавшей Большой театр разорвать сотрудничество с Молочниковым, было объявлено 3 августа. Организовавшая ее группа депутатов, сенаторов и общественных деятелей отправила запрос не только в Большой театр, но и на Первый канал, потребовав уволить Ивана Урганта или заставить его извиниться за слова о спецоперации.

Однако 20 августа Ургант вернулся в эфир Первого канала впервые после антивоенного поста в соцсетях, с публикации которого прошло почти полгода. Интервью шоумена показали в эфире в рамках фильма «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий», приуроченного к 85-летию режиссера. Некоторые зрители выразили возмущение возвращением телеведущего в эфир, заявив, что испытали «мерзкие» ощущения при виде звезды.