Теннисисты Веснина и Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в миксте

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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал соревнований в миксте на Олимпиаде в Токио.

Спортсмены из РФ обыграли дуэт из Польши Игу Швёнтек и Лукаша Куботома со счётом 6:4, 6:4. Матч длился полтора часа.

Также в полуфинал микста вышли Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв. Они находятся в другой половине сетки.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев (2-й номер мирового рейтинга) проиграл испанцу Пабло Каррено-Бусте в четвертьфинале олимпийского турнира — 2020 в Токио.