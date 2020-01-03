https://static.news.ru/photo/aa738bc2-2e33-11ea-93fb-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даниил Медведев в трёх сетах обыграл Фабио Фоньини во второй встрече матча сборных России и Италии на групповом этапе ATP Cup, оформив таким образом победу российской команды.

Медведев и Фоньини провели на корте 1 час 47 минут. Счёт по сетам — 1:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянина. Ранее другой представитель РФ Карен Хачанов одолел Стефано Травалью. Таким образом, парная встреча Медведева и Хачанова с Фоньини и Симоне Болелли уже не будет ничего решать — сборная России одолела команду Италии досрочно.

В розыгрыше ATP Cup соревнуются 24 команды. Участники разбиты на шесть групп, победители которых выйдут в плей-офф. Также в играх на вылет примут участие две сборных, занявших вторые места с лучшими показателями. Призовой фонд турнира равен $15 млн.

Как ранее передавал NEWS.ru, Даниил Медведев остался на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.