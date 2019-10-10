https://static.news.ru/photo/2739d962-eb23-11e9-a5f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, снявшаяся с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце из-за травмы плеча, заявила, что её карьера близка к завершению.

Безусловно, я уже достаточно близка к финишу моей карьеры, но никто не знает, что будет дальше, — приводит слова россиянки сайт турнира.

По словам Шараповой, основная её задача восстановится от травм.

Ранее Шарапова отказаласьот участия в московском турнире «Кубок Кремля», писал News.ru.