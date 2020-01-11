https://static.news.ru/photo/28e007b2-3530-11ea-af6a-fa163e074e61_660.jpg Серена Уильямс (архивное фото) Фото: Liu Jie/www.imago-images.de/Global Look Press

Американка Серена Уильямс выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошёл в новозеландском Окленде.

В финальном матче Уильямс обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 35 минут.

Призовой фонд турнира составил $250 тысяч.

Ранее WTA опубликовала список из десяти лучших противостояний с января 2010-го по декабрь 2019 года. На первом месте рейтинга оказалось противостояние сестёр Уильямс, где Серена обыграла Винус пять раз против двух поражений. Соперничество между Сереной Уильямс и россиянкой Марией Шараповой с единоличной победой американки со счётом 15:0 попало на четвёртое место рейтинга, писал NEWS.ru.