Американка Серена Уильямс выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошёл в новозеландском Окленде.
В финальном матче Уильямс обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 35 минут.
Призовой фонд турнира составил $250 тысяч.
Ранее WTA опубликовала список из десяти лучших противостояний с января 2010-го по декабрь 2019 года. На первом месте рейтинга оказалось противостояние сестёр Уильямс, где Серена обыграла Винус пять раз против двух поражений. Соперничество между Сереной Уильямс и россиянкой Марией Шараповой с единоличной победой американки со счётом 15:0 попало на четвёртое место рейтинга, писал NEWS.ru.
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