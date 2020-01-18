Россиянка Анна Калинская вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Калинская в финале квалификации обыграла китайскую теннисистку Ван Синьюй со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2, матч длился два часа.
Россиянки Наталья Вихлянцева и Варвара Грачёва не смогли пройти отбор на Australian Open.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал о задачах, которые он ставит перед собой на Открытый чемпионат Австралии, писал NEWS.ru.
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