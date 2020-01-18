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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о задачах, которые он ставит перед собой на Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

Хороший результат на Открытом чемпионате Австралии — это победа, но я сказал бы, что был бы доволен выходом в четвертьфинал, — цитирует Медведева The Age. При этом россиянин отметил, что...