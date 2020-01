Александрова в финале обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 6:2, 6:4. Встреча длилась 1 час 14 минут. Призовой фонд соревнований составляет $650 тысяч.

Россиянка впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. Эта победа позволит Александровой стать первой ракеткой России 13 января.