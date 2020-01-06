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В третьем туре группового этапа командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) сборная России одержала победу над командой Норвегии.

Таким образом россияне вышли в четвертьфинал соревнований, которые проходят в Австралии, передаёт ТАСС. В первой игре Карен Хачанов победил Виктора Дурасовича со счётом 6:2, 6:1. В итоге счёт в серии до двух побед стал 2-0 в пользу сборной РФ.

Во втором матче с норвежцами Даниил Медведев обыграл Каспера Рууда со счетом 6:3, 7:6 (8:6). При этом 23-летний россиянин находится на пятом месте рейтинга АТР, а 21-летний Рудд занимает 53-е. В заключительной парной встрече Медведев и Хачанов сыграют против Дурасовича и Рууда.

Эта победа стала третьей по счёту для российской команды на ATP Cup. Сборная РФ ранее обыграла итальянцев со счётом 3-0 и американцев со счётом 2-1. Сейчас наша команда находится на первом месте в группе D и проходит в четвертьфинал. Капитан российской сборной — бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

В четвертьфинале сборная РФ встретится с победителем группы Е. В неё входят сборные Австрии, Аргентины, Польши и Хорватии. Матч с участием сборной России состоится 9 января, а сам турнир завершится 12 января.

Как писал NEWS.ru, ранее россиянке Анастасии Павлюченковой удалось подняться с 31-го на 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).